الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. نقابة المحامين تنظم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

جلسة حلف اليمين
جلسة حلف اليمين

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 أكتوبر الجاري، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي،، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

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نقيب المحامين: ما قامت به قوات الاحتلال يمثل جرائم حرب وإبادة جماعية

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عبدالحليم علام يُشارك في وقفة نقابة المحامين لدعم القضية الفلسطينية

 

الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المنشور على موقع النقابة العامة، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».

ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).

النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية المحامين النهري عبدالحليم علام المحامين

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