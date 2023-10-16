عبدالحليم علام يُشارك في وقفة نقابة المحامين لدعم القضية الفلسطينية

شارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المحامين لدعم الشعب الفلسطيني، اليوم الإثنين.

وقال "علام" في كلمته: من داخل النقابة على سلالمها، نعلن عن اجتماع طارئ لمجلس النقابة العام ومجالس النقابات الفرعية؛ لعرض ما يتم اتخاذه لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على دعم الشعب الفلسطيني الذي استطاع قهر الاحتلال الإسرائيلي برًا وجوًا وتدمروا قواعده.

كما أعلن "علام" التعاون مع نقابة الصحفيين من خلال لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معلقًا على ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: هذا يعد مخططا للتقليل من القضية الفلسطينية وهذا امر مرفوض فالقضية هي أرض فلسطين".

وانهى كلمته قائلا: عاشت فلسطين موحدة من البحر للنهر وعاصمتها القدس الشريف وتسقط إسرائيل وامريكا.

نقابة المحامين المصرية واتحاد الصحفيين العرب لن يترك دعمه للشعب الفلسطيني

وقال ناصر العمري، عضو مجلس النقابة، ان تلك الوقفة لن تكون النهاية بل هي البداية ليعلم القاصي والداني ان نقابة المحامين المصرية واتحاد الصحفيين العرب لن يترك دعمه للشعب الفلسطيني، مطالبا الرئيس السيسي بطرد السفير الاسرائيلي من مصر وأنه غير مرغوب في تواجده.

وبدأت ظهر اليوم وقفة تضامنية تنظمها نقابة المحامين مع الشعب الفلسطيني. شارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة منهم ناصر العمري، ومحمد الكسار ومحمد عبد الوهاب، ومحمد كركاب وماجد حنا، وعيسي أبو عيسي.

كما شارك وفد من مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية يقودهم محمد إبراهيم القائم بأعمال نقيب محامي الإسكندرية، كما شارك عدد من أعضاء الفرعيات. تضمنت الوقفة اذاعة عدد من الأغنيات الداعمة للقضية الفلسطينية، كما تم إطلاق عدد من الهتافات المناهضة للاحتلال.

شملت الهتافات: بنعاديكي يا اسرائيل.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. بنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط تسقط إسرائيل.. لا لا للتطبيع.. شمال يمين نقاطع إسرائيل.. يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين.