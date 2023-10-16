الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وقفة تضامنية لـ"المحامين" دعمًا للشعب الفلسطينى

وقفة تضامنية بنقابة
وقفة تضامنية بنقابة المحامين

بدأت منذ قليل وقفة تضامنية تنظمها نقابة المحامين مع الشعب الفلسطيني.

شارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة منهم ناصر العمري، ومحمد الكسار ومحمد عبد الوهاب، ومحمد كركاب وماجد حنا، وعيسي أبو عيسي.

كما شارك وفد من مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية يقودهم  محمد إبراهيم القائم بأعمال نقيب محامي الإسكندرية، كما شارك عدد من أعضاء الفرعيات.

تضمنت الوقفة إذاعة عدد من الأغنيات الداعمة للقضية الفلسطينية، كما تم إطلاق عدد من الهتافات المناهضة للاحتلال.

وأعلنت نقابة المحامين المصرية برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، اليوم الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولمدة ساعة.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

ستتواجد سيارات التبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.

واستعانت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بوزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر  المصري، والمركز القومي لخدمات نقل الدم، لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة للتبرع بالدم.

وتتواجد ثلاث سيارات أمام مبنى النقابة العامة برمسيس، وسيارة أمام النادي النهري للمحامين بالمعادي، وأخرى أمام النادي النهري للمحامين بالعجوزة.

يأتي هذا في إطار حرص نقابة المحامين، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع الوقفة التضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

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