نقيب المحامين: ما قامت به قوات الاحتلال يمثل جرائم حرب وإبادة جماعية

نظمت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

شارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من السادة المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.

نقدم كل الدعم لأشقائنا الفلسطينيين فى معركتهم الخالدة ضد العدو الصهيونى

وفي بداية كلمته خلال الوقفة، وجه نقيب المحامين، التحية باسم نقابة المحامين المصرية، إلى أبطال المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة؛ الذين نجحوا في السابع من أكتوبر في اجتياز الموانع الحصينة برًا وبحرًا وجوًا، ودمروا قواعد العدو العسكرية، ولقنوه بأقل الإمكانات درسًا لا ينسى، وكسروا كبرياءه ومرغوا أنفه على أرض فلسطين المحتلة؛ فالتحية كل التحية لرجال المقاومة الباسلة.

كما وجه التحية إلى شعب فلسطين البطل الأبي في غزة، الذي يقف خلف رجال المقاومة، ويتعرض لأكبر عملية عقاب جماعي وإبادة جماعية، ويقدم فيها الشهداء في مجازر بشعة، وتهدم فيها البيوت على رءوس الأطفال والنساء والشيوخ، وقد حرم الماء والغذاء والكهرباء والوقود، ويتعرض لجرائم حرب، ويسجل ملحمة بطولة؛ فلا يلين له عزم ولا يرتجف منه جفن.

إشادة بالموقف المصرى الثابت والداعم للقضية ولأهل غزة

وأشاد نقيب المحامين بالموقف المصري الثابت، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من رفض فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب دون توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في غزة، وتواصل مصر دورها حتى تحقيق الأهداف، من الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، قبل أن تبدأ مرحلة إعادة بناء ما دمره العدوان، وهكذا مصر درع الأمة العربية على مر الزمان.

وقال عبدالحليم علام، إنه منذ أن أعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية ودعوتها لاتحاد المحامين العرب لاجتماع طارئ، فإنها لم تأل جهدا في التواصل على كافة الأصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطينيين في معركتهم الخالدة مع العدو الصهيوني المشترك».

وأكد أن ما قامت به قوات الاحتلال من قصف البيوت والمساجد، وأماكن الإيواء ومجازر بربرية لقوافل النازحين؛ تمثل جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداءًا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

نقابة المحامين تسعى منذ اللحظة الأولى لبدء العمليات بتقديم الدعم بكل أنواعه

وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب، على أن نقابة المحامين المصرية تسعى منذ اللحظة الأولى لبدء العمليات بتقديم الدعم بكل أنواعه، وقامت بالتنسيق مع وزارة الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول التبرع بالدم بالتعاون مع المركز القومي للتبرع بالدم وجمعية الهلال الأحمر المصرية.

وأضاف نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تتبنى بالتعاون مع عدد من المؤسسات والنقابات، تشكيل لجنة تقصي حقائق، لتوثيق جرائم الاحتلال، تمهيدًا لملاحقة المسئولين وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبوها تحت سمع وبصر العالم كله، والضغط على المؤسسات الدولية بالمستندات والوثائق، لبيان حجم هذه الجرائم والانتهاكات حتى ينهض المجتمع الدولي بمسئولياته.

وفي ختام كلمته؛ أكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين ترحب بكل الاقتراحات والمبادرات التي يراها السادة المحامون، وأنها علي استعداد لتبني كل ما يساعد منها في صالح القضية دون أن يشق صف المحامين، أو يزايد عليهم.

وردد قائلًا: «عاشت معركة طوفان الأقصى، وعاش أبطال المقاومة البواسل، وعاش صمود الشعب الفلسطيني، وعاشت فلسطين دولة حرة موحدة من البحر إلى النهر، وعاصمتها القدس الشريف، ولتسقط إسرائيل وأمريكا، ولتحيا الأمة العربية».