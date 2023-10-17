الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين هريدى لـ"الشاهد": نتنياهو أدرك أن نهايته السياسية اقتربت

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في إسرائيل جزء منه يتعلق بنتياهو فهو رجل أدرك أن نهايته السياسية اقتربت وهو الآن كنمر جريح.

وأضاف"هريدي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "ليس كل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يعكس فقدان التوزان لدى نتيناهو ولكنه ردع اقليمي واضح فهم يقولون هم من يقررون مصيرالمنطقة".

وأكد أنه ليست إسرائيل التي تقرر مصير المنطقة وليست هي التي تقررخريطة المنطقة ولا مستقبلها بصرف النظر على معاهدات السلام مع الدول العربية فهذا لن يلغي جوهر القضية فالصراع ليس على الأرض والحدود ولكنه على هويتنا والكلمة لمن، مشيرًا إلى أنها لا ينبغي ان تكون لإسرائيل لان هذا تهديد للوطن العربي كله إلا مصر. 

وتابع، أن مصر كيان كبير وإسرائيل الآن تلعب لعبة كبيرة ولن ندخل في تفاصيلها لحساسية الأمر، ولكنهم يسعون للوقيعة بين الدول العربية والقوى الرئيسية لأنهم يسيرون بمبدأ فرق تسد وأن لا يكون هناك تجمع عربي.

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حسين هريدي إسرائيل نتياهو نهايته السياسية اقتربت نمر جريح

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