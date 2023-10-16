القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية تستهدف شرق غزة بشكل عشوائى

أفاد بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، بتجدد الغارات الإسرائيلية على غرب قطاع غزة.

ولفت خلال حديثه على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاحتلال يستهدف المنشآت السكنية وسط حي الرمال في مدينة غزة.

الطائرات الإسرائيلية تنفذ حزاما ناريا بمخيم الشاطئ

وأكد أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ حزاما ناريا بمخيم الشاطئ غرب غزة، وهي مخيمات ضعيفة في بنيتها، والمنازل تتكون من الصفيح وطرقاتها ضيقة جدًا، موضحًا أن تنفيذ الحزام الناري يعني دمارًا واسعًا في تلك المنطقة.

ونوه إلى أن المدفعية الإسرائيلية تستهدف شرق قطاع غزة بشكل عشوائي، وأوقعت خسائر كبيرة في ممتلكات المدنيين.

وأكد أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف للحظة واحدة، وأن الصواريخ تنهال بشدة على منازل الفلسطينيين وتوقع أعدادًا كبيرة من الشهداء.