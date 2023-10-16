الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ميقاتي يؤكد لوزيرة خارجية فرنسا: لبنان بمنأى عن التوترات في المنطقة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بعد ظهر اليوم الإثنين، في السرايا، وبحث معا العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

شارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق لـ"كولونا" وضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط آن غريو، وعدد من المستشارين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

txt

لبنان فى عين العاصفة.. وميقاتى: لا نريد الدخول فى حرب مع إسرائيل

 ميقاتي يدعو لوقف إطلاق النار 

وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على "إجراء الاتصالات والعمل الدؤوب لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة"، معتبرا أن "وقف إطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الأمر".

وأكد ضرورة "تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد".

بدورها أبدت وزير الخارجية الفرنسية، قلقها من الأوضاع في المنطقة، قائلة: "إن فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما أنها تبذل جهدا لإيجاد إطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوبة".

 وأضافت: "يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة". 

txt

نتنياهو: أحذر لبنان من تكرار خطأ الماضى وفتح جبهة جديدة

 

فرنسا ميقاتي لبنان اطلاق النار غزة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"