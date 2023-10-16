ميقاتي يؤكد لوزيرة خارجية فرنسا: لبنان بمنأى عن التوترات في المنطقة

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بعد ظهر اليوم الإثنين، في السرايا، وبحث معا العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

شارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق لـ"كولونا" وضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط آن غريو، وعدد من المستشارين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ميقاتي يدعو لوقف إطلاق النار

وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على "إجراء الاتصالات والعمل الدؤوب لإبقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة"، معتبرا أن "وقف إطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الأمر".

وأكد ضرورة "تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد".

بدورها أبدت وزير الخارجية الفرنسية، قلقها من الأوضاع في المنطقة، قائلة: "إن فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما أنها تبذل جهدا لإيجاد إطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوبة".

وأضافت: "يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة".