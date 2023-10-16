الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان فى عين العاصفة.. وميقاتى: لا نريد الدخول فى حرب مع إسرائيل

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الإثنين، أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لإبقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع، وإبعاد البلاد عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة.

وشدد ميقاتي على أن الاتصالات تتم بعيدا عن الإعلام حرصا على نجاحها، ولعدم إثارة الهلع عند الناس، معتبرا أن الاتهامات التي توجه إلى الحكومة بالتقصير اتهامات سياسية للتحامل، ولا أساس لها على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمل. البعض يسأل عمن بيده قرار الحرب والسلم، وفي الظروف الراهنة نحن نعمل للسلام، أما قرار الحرب فهو بيد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف استفزازاتها لعدم خلق توترات.

لبنان فى عين العاصفة

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال: لبنان في عين العاصفة، والمنطقة ككل في وضع صعب، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحدث، لكن الأكيد أن إسرائيل تسعى إلى مضاعفة استفزازاتها.

وواصل ميقاتي: تبادلت الاتصالات مع الإدارة الأمريكية ومع رئيسة وزراء إيطاليا والرئيس الفرنسي والرئيس التركي ووزير الخارجية التركي، كذلك تواصلت عدة مرات مع وزير خارجية الأردن ورئيس وزراء قطر والأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية بريطانيا ووزيرة خارجية كندا.

وتابع قائلا: يبدو من خلال الاتصالات الجارية والحركة الدبلوماسية أن هناك مؤشرات على الهدوء في حال وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

لبنان ميقاتي نجيب ميقاتي غزة فلسطين

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