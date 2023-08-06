ميقاتى يبحث مع "التحرير الفلسطينية" الوضع فى عين الحلوة وتثبيت وقف إطلاق النار

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، مع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، الوضع في مخيم عين الحلوة والإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وحضر اللقاء المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن.

ووفقًا لموقع النشرة اللبناني، تتعاطى المؤسسات الرسمية اللبنانية والقوى والأجهزة العسكرية والأمنية مع منظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، كمرجعية فلسطينية في شأن أمور المخيمات، وهو ما تجسد بالاجتماع الذي عقد بين ميقاتي وعزام الأحمد، في حضور مسئولين عسكريين وأمنيين.

وأضاف الموقع اللبناني أن هناك جهودًا تبذل لمنع تفلت الأمور مجددًا في عين الحلوة، وأن الحكومة اللبنانية أبلغت الفلسطينيين أن الجيش اللبناني لن يتدخل مطلقًا، ويكتفي بمهامه خارجه التي يقوم بها.

الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

والسبت، نفي الجيش اللبناني الأنباء التي ترددت حول تحضير قواته لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان له: نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم، كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.