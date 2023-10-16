الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عن “قمة القاهرة للسلام”.. العربى الناصرى: يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا

أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية السبت المقبل، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسى تظهر دور مصر الداعم لقضايا العربية وعلي رأسها القضية الفلسطينية.

تعكس دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

وقال "أبو العلا" في تصريحات له، إن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعكس للجميع دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية. 

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وأشار “أبو العلا” إلى أن دعوة الرئيس السيسى لعقد "قمة القاهرة للسلام" بشأن أحداث غزة هي فكرة مبتكرة تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

تكاتف الوطن العربي

وانتقد أبو العلا، العدوان الإسرائيلي وسقوط مدنيين منهم أطفال ونساء وشيوخ، مضيفا:" القدس لنا والكيان الصهيوني سوف يهزم مع تكاتف الوطن العربي.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع القرارات التالية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد قال إنه لم يعد بمقدورهم تقديم المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك، ذلك في مؤتمر صحفي لـ الأونروا حول المستجدات بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية عن قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الجاري.

القضية الفلسطينية الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى قمة القاهرة للسلام غزة

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