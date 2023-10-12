الخميس 12 أكتوبر 2023
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سياسي

الحزب العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسي أظهرت موقف مصر الدعم للسلام العادل لفلسطين

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري  بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية، مؤكدا أنها أظهرت موقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية والمتمثل في دعم السلام الشامل لأهل فلسطين.
وقال أبو العلا، إن موقف مصر واضح علي مدار التاريخ إزاء القضية الفلسطينية ويتمثل في دعم فلسطين، مشيرا إلي أن موقف مصر لم يتغير ويتمثل في إقامة السلام الشامل والعادل لفلسطين.

أشار أبو العلا إلي أن موقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري علي  إن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتسعى دائمًا للتوصل لحل وتسوية عبر المفاوضات التى تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

وانتقد أبو العلا، حجم المزايدات علي الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، قائلا: لا يمكن لأحد المزايدة على الموقف المصري الداعم عبر التاريخ للقضية الفلسطينية، محذرًا من أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مؤكدا أنه ينتهك كافة المواثيق الدولية.

 

الدكتور محمد أبو العلا الكليات العسكرية القضية الفلسطينية موقف مصر عبد الفتاح السيسي

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