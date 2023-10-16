"المصريين الأحرار" يناقش مدير زراعة مطروح في مطالب المزارعين

التقى سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح بحضور عامر كريم محمد امين مركز مطروح ومحمد إبراهيم حرباوي أمين مركز سيوة وجمال عبدالله سالم أمين مركز براني.

وقد ناقش وفد حزب المصريين الأحرار توفير المبيدات وتقاوي القمح والشعير للمزارعين في مدن مطروح ووصول التقاوي المدعم لمستحقيه من المزارعين واستمرار حملات ضبط بيع التقاوي المدعم بالأسواق

كما ناقش الزعيري مطالب أهالي سيوه بزيادة عدد الحقول الإرشادية للمزارعين من القمح والشعير وكذلك توفير مبيدات مكافحة سوسة النخيل.

وأكد مدير الزراعة بالموافقة على إرسال ٣٥ طن قمح ل سيوة و٣٠ طن إلى سيدي براني وكميات إضافية لمركز مطروح.