مواطنة من مطروح: عهد الرئيس السيسى شهد حلولًا جذرية لمشكلات كبرى

قالت ابتهال أحمد، إحدى أهالي مطروح، إن المحافظة شهدت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشاهد تلك الإنجازات ضيوف المحافظة خلال زيارتهم بمطروح.

طريق الإسكندرية مطروح الساحلي

وأوضحت أن من بين تلك الإنجازات طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، التي تمت الأعمال به بجودة عالية وتوفير الخدمات على طول الطريق بداية من مدينة مرسى مطروح وحتى مدينة الحمام شرق المحافظة.

مشكلة الصرف الزراعي

وأضافت، أن مدينة سيوة تعد من أجمل المدن التابعة لمحافظة مطروح وتبعد عن مدينة مرسى مطروح بحوالى 300 كيلو متر، حيث كانت مهددة لسنوات بسبب مشكلة الصرف الزراعي وفي عهد الرئيس السيسي، تم حل المشكلة جذريًا وتم إنشاء مشروع الصرف الزراعي لنقل المياه خارج الواحة.

مبادرة "حياة كريمة" وإنشاء المدن الجديدة

وأشارت، إلى أنه تم أيضًا توصيل الصرف والغاز للأماكن المحرومة فضلًا عن إنشاء المدن كمدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة وإدراج عدد من القرى في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مرددة: "في عهد الرئيس شهدنا حلولا جذرية لمشكلات كبرى وإنشاء مشروعات قومية كبرى".

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