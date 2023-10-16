حزب المصريين الأحرار بالسويس يناقش خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس اجتماعًا تنظيمًا لتقييم نشاط الفترة السابقة، ومناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وتحت إشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، بحضور عادل فاضل، عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات ورؤساء اللجان.



بدأ الاجتماع بكلمة أمين الحزب، والترحيب بجميع الحضور والتهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وإجراء عرض سريع للأنشطة والفعاليات التي نفذت على أرض الواقع فى الفترة السابقة، وكل جهود الحزب والأمانة المركزية منذ أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مرشحنا لفترة الرئاسة المقبلة ٢٠٣٠/٢٠٢٤ وأنشطة المحافظة المواكبة للخطة العامة للأمانة.

كما قيّم أمين المصريين الأحرار بالسويس عمل الأمانات واللجان والأقسام فى الفترة السابقة في مناقشة مفتوحة، ودور الجميع خلال المرحلة المقبلة، وأهمية التفاعل والمشاركة الإيجابية والفعالة لكل قسم ولجنة تنفيذًا لسياسة الحزب، ولدعم الحملة الشعبية الحزبية لدعم الرئيس، وتقديم مقترحات جديدة وأفكار مبتكرة والدعاية غير التقليدية.

تم عرض خطة العمل والمطلوب تنفيذه استعدادًا للمرحلة المقبلة

كما تم شرح المرحلة الحالية والتحديات، وتم عرض مقاطع فيديو مختلفة للتوضيح، وتم عرض خطة العمل والمطلوب تنفيذه استعدادًا للمرحلة المقبلة، وإعلان التكليفات التى تتناسب مع المرحلة، وكيفية طريقة العمل فى كل مرحلة وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

ورحب حزب المصريين الأحرار، برئاسة د.عصام خليل، ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي، بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014.

وأشاد الحزب بكلمات الرئيس فى ختام مؤتمر "حكاية وطن"، التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم، ووعده بأن تكون تلك الفترة امتدادًا لسعي مصر وشعبها، وإعلانه تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة، وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح.