الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يشكر الرئيس لإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

رحّب حزب المصريين الأحرار، برئاسة د.عصام خليل ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014.

وأشاد الحزب بكلمات الرئيس فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتداد لسعي مصر وشعبها، وإعلانه تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح.

جاء إعلان الرئيس السيسي الترشح استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من الميادين بالمحافظات في سيمفونية حب تناغمت مع رغبة غالبية الشعب المصري في استكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس السيسي على عاتقه.

txt

"المصريين الأحرار" يجدد تفويض الرئيس السيسى لولاية جديدة

txt

"المصريين الأحرار" يحتشد بالميادين لتفويض السيسي لاستكمال مسيرة البناء (صور)

كما أن الرئيس كالعادة يقدم الاتكال علي الله في خطواته بدعوات صادقة من قلب مصري خالص، ووضع قواعد أدبية خالصة وتقديره لجموع المصريين والمرشحين الآخرين.

وأعرب الحزب والحملة الحزبية الشعبية خالص الشكر والتقدير للرئيس الذي يعاود الاستجابة لمطالب الجماهير وتلك المرة لاستكمال الحلم حتي يتحول واقع متكامل يخدم أجيال قادمة ويجني ثمار الجهود الأمينة والصادقة.

وأكد المصريين الأحرار بكافة المستويات التنظيمية وأعضاء الحملة الحزبية الشعبية أنهما جنبا إلي جنب مع القيادة الرشيدة للمضي قدما في الامتداد والسعي المشترك لخدمة الوطن والمواطن.

السيسي الميادين المصريين المرشحين دعوات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً