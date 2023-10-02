"المصريين الأحرار" يجدد تفويض الرئيس السيسى لولاية جديدة

احتفل حزب المصريين الأحرار، برئاسة د. عصام خليل، بذكرى انتصارات أكتوبر وتجديد تفويض الرئيس لاستكمال مسيرة البناء للجمهورية الجديدة ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك على أنغام الأغاني الوطنية وتوزيع أعلام مصر على المارة أمام المقر الرئيسي بشارع العروبة.

حملة تأييد السيسي

جاء ذلك وسط تواجد احتشاد للحزب في ميادين الجمهورية وفق توجيهات ودعوة د. عصام خليل رئيس الحزب للنزول للميادين للأعضاء المنضمين للحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي ودعوته لاستكمال رؤية 2030.

ووسط تفاعل جماهيري من المارة باختلاف أعمارهم مع توزيع أعلام الجمهورية وإحياء الاحتفالية على طريق التواصل المباشر مع الشارع، كما أن الحزب نظم عدة مسيرات في المحافظات المختلفة لتأييد الرئيس السيسي حتى 2030.