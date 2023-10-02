الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يحتشد بالميادين لتفويض السيسي لاستكمال مسيرة البناء (صور)

مسيرات تأييد ترشح
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي

احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية لترشيح السيسي رئيسًا 2024-2030 في الميادين بالمحافظات لإحياء احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، ومطالبة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة للترشح لماراثون الرئاسة المقبلة.

جاء ذلك وفق توجيهات عصام خليل رئيس الحزب للمستويات التنظيمية للاحتشاد بميادين المحافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

مسيرة النجاحات

كما نظم الحزب مسيرات في عدد من المحافظات وتلاحم وتفاعل مع الاحتفالات التي تشهدها ميادين محافظات مصر من أسوان وحتي مطروح احتفال بالانتصار واستعادة روح 30 يونيو وإعلان محبة المصريين للرئيس السيسي ودعمًا لاستكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال تسعة سنوات.

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"المصريين الأحرار" يدعو للاحتشاد في الميادين لإعلان استمرار روح 30 يونيو

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"المصريين الأحرار" يحرر أول توكيل لترشح الرئيس السيسى بالخارج

وشدد حزب المصريين الأحرار قيادة واعضاء والمنضمين للحملة الرئاسية الشعبية، إن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظًا علي الهوية الوطنية لضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولا مجال لامتطاء جماعة الإرهاب او اتباعهم علي ثورة الشعب، ولن يسمح المصريين لكائن ما كان أن ينال من بلاده او يعطل مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة رشيدة.

مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي

مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
مسيرات تأييد ترشح الرئيس السيسي
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