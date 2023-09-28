الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يحرر أول توكيل لترشح الرئيس السيسى بالخارج

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

حرر أحمد علي حسن عضو الهيئة العليا، ومسئول شئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار أول توكيل لترشح السيسي رئيسًا لمصر، وذلك بمقر القنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لكافة اللجان والأمانات بإجراء كافة التوكيلات؛ لتأييد الرئيس السيسي داخل مصر وخارجها.

وقال أحمد علي حسن، إن الحزب وقيادته يتابع مسار الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها لدعم مرشحه الرئاسي داخليا وخارجيا، ويقف بكل قوة لدعم الرئيس السيسي باعتباره مرشحًا للحزب.

الجالية المصرية بالسعودية 

وأضاف حسن، أن أبناء الجالية المصرية بالسعودية ومنطقة الخليج العربي يحرصون على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية أسمى الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح أن المصريين الأحرار أول الأحزاب التي لها تواجد بكافة بلدان دول العالم، ولذا عليهم مسئولية كبرى في توضيح الحقائق ومساندة بلادهم وفق الرؤية الحزبية الشاملة.

وكان المصريين الأحرار أول الأحزاب والقوى السياسية، وأعلن في 3 يوليو دعم السيسي في ماراثون 2024 واعتباره مرشح الحزب الرئاسي، وأطلق حملة حزبية شعبية لتضم حشودا بالآلاف لتأييد الرئيس.

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أعضاء "المصريين الأحرار" بأسيوط يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسى رئيسًا

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"المصريين الأحرار": العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح (فيديو)

أحمد علي حسن الهيئة العليا حزب المصريين الأحرار السيسي المملكة العربية

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