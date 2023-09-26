الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أعضاء "المصريين الأحرار" بأسيوط يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسي رئيسا

المصريين الاحرار
المصريين الاحرار باسيوط

احتشد حزب «المصريين الأحرار» بأسيوط أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة لإجراء توكيلات ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الأمين العام الدكتورة هبة واصل، وبحضور محمد أبوعين، أمين شباب الحزب بجنوب الصعيد.

وتفاعل الكثيرون من المارة والمواطنين المتواجدين إلى جانب الحشود من أبناء الحزب في أجواء الاحتفالات لأول خطوات إجراءات الانتخابات الرئاسية.

كما يواصل حزب المصريين الأحرار خطواته في الحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها يوليو الماضي واعتبارهم السيسي مرشحاً رئاسيا لهم، كأول القوى السياسية التي أعلنت موقفها من الانتخابات الرئاسية.

مواعيد إجراء الانتخابات

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الإثنين، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.

وقال رئيس الهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 45 لعام 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لعام 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وموافقة مجلس الهيئة، جرى تحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى خارج مصر، الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، أما أيام التصويت في الداخل، فستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 شهر ديسمبر.

ولفت إلى أنه في حال كانت هناك جولة إعادة؛ ستجرى خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد من 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من شهر يناير لعام 2024.

شروط الترشح الانتخابات الرئاسية المصرية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية منها أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل عال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري الحملة الحزبية الشعبية الوطنية للانتخابات

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