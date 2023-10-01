"المصريين الأحرار" يدعو للاحتشاد في الميادين لإعلان استمرار روح 30 يونيو

دعا حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل، ومنسق الحملة الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس السيسي لماراثون الرئاسة ٢٠٢٤-٢٠٣٠، للاحتشاد بميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على وطن.

وقال الحزب في بيان له، إن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظًا علي الهوية الوطنية وضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولن يسمح لكائن ما كان المساس ببلاده أو محاولة أحد الانقضاض على الثورة الشعبية.

انتصارات أكتوبر

أضاف أن مصر تحتفل بذكري اليوبيل الذهبي لانتصار العظيم في أكتوبر المجيد، ويتزامن معه فصل جديد من حكاية وطن، بقيادة رشيدة للرئيس الأمين الذى وضع نفسه صوب النيران وواجه الإرهاب دون هوادة، ولم يعبأ بأبواق الخسة والتخوين وظل يرد بالعمل والعطاء دون كلل وحان الوقت علي الشعب الاصيل رد الجميل.

وأكد المصريين الأحرار وباعتباره مؤسس للحملة الحزبية الشعبية لاعتبار السيسي مرشحه الرئاسي أن ما شهده مؤتمر حكاية وطن منذ شواهد بالأرقام والصورة والدليل لا يقبل التأويل ويعكس قدر الجهود والمعاناة التي قدمها الرئيس عبر ٩ سنوات ولا يستطيع أن ينكرها الا جاحد أو عدو مبين.

سنوات عجاف

وشدد بيان مؤسس الحملة الحزبية الشعبية على أن الشعب الاصيل الذى تحمل سنوات عجاف جنبا إلي جنب مع القيادة السياسية حتي يستطيعوا تحقيق رؤية عظيمة هادفة لبناء جمهورية ذات ركائز راسخة، لن يتهاون في استمرار مسيرة حتي حصد ثمار التعب.

ووجه البيان باسم حزب المصريين الأحرار وحملته الشعبية الحزبية رسالة إلي كل أبواق الافك وأصحاب الأجندات المدفوعة إياكم ومحاولات الشائعات المغرضة لأنها لعب بالنار مع شعب عظيم يفطن ويعرف ألاعيب المرتزقة والأعداء ولن يسمح لأحد اجهاض ثورة أصدرت قرارها.

واختتم الحزب ندعو جموع المصريين وأبناء الحزب والحملة الحزبية الشعبية بكافة المحافظات النزول للميادين دعوة للرئيس السيسي استكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة.