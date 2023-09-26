الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي الإسماعيلية: محور 30 يونيو مشروع عملاق سهل الانتقالات وقلل استهلاك الوقود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استطاع محور 30 يونيو الربط بين المحافظات وبعضها البعض مما سهل عملية انتقال المواطنين، وكذلك أعمال التجارة وسهولة وصول المستثمرين للمناطق الصناعية، ومن أهم المحافظات المستفادة من محور 30 يونيو محافظة الإسماعيلية، حيث تتوسط محور 30 يونيو والذي سهل عملية الانتقال من مكان إلى آخر ومن محافظة لآخر حيث ربط محافظة الإسماعيلية بكافة المحافظات. 

محور 30 يونيو مشروع عملاق يضاف إلى إنجازات الرئيس


قال سليمان أحمد، إن محافظة الإسماعيلية كان لها نصيب كبير في أعمال الطرق التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك عن طريق تطوير طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ، وكذلك الإسماعيلية السويس والإسماعيلية بورسعيد فأصبح المواطنين يتنقلون بسهولة، كما ساهم في الحد من عملية الحوادث التي كانت منتشرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

كما أحيا محور 30 يونيو محافظة الإسماعيلية فالمحور 30 يونيو يعد شريان جديد للتنمية والتبادل التجاري في منتصف محافظات إقليم القناة فهو مشروع عملاق يضاف إلى إنجازات، الرئيس لأنه يربط بين محافظات القناة ومحافظات الدلتا ويعد من أكبر مشروعات القومية بمحافظات القناة. 

 وبلغت تكلفته ما يزيد عن 5 مليار جنيه ولكن كان من الضروري انشائه لسهولة عبور السيارات المحملة بالسلع المختلفة وسهولة جذب مستثمرين لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية في مختلف المحافظات وسهولة نقل الصادرات للخارج فأصبح من السهل الذهاب من أي محافظة إلى أخرى، وكما ساهم في تقليل الوقود الذي كنا نستخدمه عند احتياجنا للذهاب إلى محافظة من محافظات الدلتا كما ساهم في الحد الكبير من الحوادث التي كانت تنتشر على طرق محافظة الإسماعيلية مما يجعلنا نشعر باختلاف كبير بعد إنشاء محور 30 يونيو.

30 يونيو أفضل مشاريع الطرق خلال عدة عقود

وقال طارق خالد، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن محور 30 يونيو سهل كل شئ بالنسبة لنا، فعند الانتقال من محافظة لأخرى لم نعد نشعر بمسافة الطريق وبعد أن قلل المسافات بصورة كبيرة بالإضافة لأعمال رصفه الجيدة، التي يسير عليها الجميع بسلاسة ومنعنا من الدخول لوسط المحافظات لسلك طريق محدد أو الذهاب لمحافظة آخرى، مثل طريق السويس وغيره من الطرق، مشيراً أن محور 30 يونيو انجاز حقيقي منع الازدحام المروري في المدن، وكذلك سهل عملية الانتقال من مكان لآخر فهو يعد من أفضل مشاريع الطرق التي شهدتها مصر خلال عدة عقود.

محور 30 يونيو بالإسماعيلية تطوير طرق الإسماعيلية طرق الإسماعيلية الرئيس الإسماعيلية افتتاحات الرئيس الاسماعيلية الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

مواد متعلقة

متطوعة في "حياة كريمة" بالإسماعيلية: المبادرة غيرت حياة الناس (فيديو)

مشروعات عملاقة وتنمية شاملة.. الإسماعيلية «محافظة تانية» فى 9 سنوات

مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت بإنشاء مارينا ومصنع (إنفوجراف)

أهالي الإسماعيلية: إنشاء محطة مياه الشرب العملاقة بالمستقبل قضى على مشاكل انقطاعها

أهالى الإسماعيلية: أنفاق قناة السويس أعطت سكان الشرق قبلة الحياة

ضبط 15 فرش حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عاطلين بالإسماعيلية

رئيس "مياه القناة" يوجه بتكثيف جهود الاستعداد للشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

برلمانى: الرئيس السيسى يسعى لوصول الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويًا

الأكثر قراءة

مصر تدين الهجوم الإرهابي ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

عاجل.. رئيسة وزراء إيطاليا تهاجم ألمانيا بسبب دفع أموال للجمعيات الخيرية لإنقاذ اللاجئين

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة