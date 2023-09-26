أهالي الإسماعيلية: محور 30 يونيو مشروع عملاق سهل الانتقالات وقلل استهلاك الوقود

استطاع محور 30 يونيو الربط بين المحافظات وبعضها البعض مما سهل عملية انتقال المواطنين، وكذلك أعمال التجارة وسهولة وصول المستثمرين للمناطق الصناعية، ومن أهم المحافظات المستفادة من محور 30 يونيو محافظة الإسماعيلية، حيث تتوسط محور 30 يونيو والذي سهل عملية الانتقال من مكان إلى آخر ومن محافظة لآخر حيث ربط محافظة الإسماعيلية بكافة المحافظات.

محور 30 يونيو مشروع عملاق يضاف إلى إنجازات الرئيس



قال سليمان أحمد، إن محافظة الإسماعيلية كان لها نصيب كبير في أعمال الطرق التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك عن طريق تطوير طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ، وكذلك الإسماعيلية السويس والإسماعيلية بورسعيد فأصبح المواطنين يتنقلون بسهولة، كما ساهم في الحد من عملية الحوادث التي كانت منتشرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

كما أحيا محور 30 يونيو محافظة الإسماعيلية فالمحور 30 يونيو يعد شريان جديد للتنمية والتبادل التجاري في منتصف محافظات إقليم القناة فهو مشروع عملاق يضاف إلى إنجازات، الرئيس لأنه يربط بين محافظات القناة ومحافظات الدلتا ويعد من أكبر مشروعات القومية بمحافظات القناة.

وبلغت تكلفته ما يزيد عن 5 مليار جنيه ولكن كان من الضروري انشائه لسهولة عبور السيارات المحملة بالسلع المختلفة وسهولة جذب مستثمرين لإنشاء مصانع في المناطق الصناعية في مختلف المحافظات وسهولة نقل الصادرات للخارج فأصبح من السهل الذهاب من أي محافظة إلى أخرى، وكما ساهم في تقليل الوقود الذي كنا نستخدمه عند احتياجنا للذهاب إلى محافظة من محافظات الدلتا كما ساهم في الحد الكبير من الحوادث التي كانت تنتشر على طرق محافظة الإسماعيلية مما يجعلنا نشعر باختلاف كبير بعد إنشاء محور 30 يونيو.

30 يونيو أفضل مشاريع الطرق خلال عدة عقود

وقال طارق خالد، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن محور 30 يونيو سهل كل شئ بالنسبة لنا، فعند الانتقال من محافظة لأخرى لم نعد نشعر بمسافة الطريق وبعد أن قلل المسافات بصورة كبيرة بالإضافة لأعمال رصفه الجيدة، التي يسير عليها الجميع بسلاسة ومنعنا من الدخول لوسط المحافظات لسلك طريق محدد أو الذهاب لمحافظة آخرى، مثل طريق السويس وغيره من الطرق، مشيراً أن محور 30 يونيو انجاز حقيقي منع الازدحام المروري في المدن، وكذلك سهل عملية الانتقال من مكان لآخر فهو يعد من أفضل مشاريع الطرق التي شهدتها مصر خلال عدة عقود.