الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": المصريون دفعوا أرواحهم للتخلص من إرهاب الإخوان قبل 30 يونيو

جريدة الدستور

أكد حزب الإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبدالعزيز، أن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" الذي عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع الميادين، مثل ملفات الصناعة والإسكان والنقل بمختلف أنواعه ما يدعو كل مصري إلى الشعور بالفخر والاعتزاز بما حدث على أرض الواقع، والذي يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

وتعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بأن الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار" قال حزب الإصلاح والنهضة، في بيان صحفي، إن من ركائز استقرار الدولة المصرية بعد ٢٠١٣ هو عدم وجود جماعة الإخوان الإرهابية في المشهد السياسي.

ودعا الحزب "كل مواطن مصري إلى تذكر كيف كانت حالة الدولة قبل ٣٠ يونيو مرورًا بسنوات الإرهاب الأسود وكيف دفعنا من أرواحنا ودمائنا ومواردنا حتى نقف على تلك الأرضية الصلبة والمستقرة التي أصبحنا نناقش فيها معدلاتنا التنموية ومخططاتنا المستقبلية لزيادتها".

وشدد الحزب على أن كل من ساهم أو طالب أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي فإن ذلك يعد خيانة للوطن.

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