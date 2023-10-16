الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الروسى يحذر من خطورة التلاعب بالأمن العالمى

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية

ونوّه الرئيس الروسي إلى تصريحات السياسيين الأمريكيين الحالية، قائلًا: تفردها واستثنائيتها ليست مفاجأة، وهي من الموروث الاستعماري، مؤكدًا تساوي الجميع في نظر موسكو، حسب مقابلة مع التليفزيون المركزي الصيني.

وحذر الرئيس الروسي من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى.

عالم متعدد الأقطاب

وشدد الرئيس الروسي على أن هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه، لافتًا إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية يستندان إلى هذا المبدأ.

وأشار بوتين إلى وعود الدول الغربية فيما يخص عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه الشرق، قائلًا: لقد عبّرنا عن قلقنا مرارًا، وقالوا لنا نعدكم بعدم التوسع، ولم يلتزموا بأي وعد، وهذا كل شيء.

ورحّب بوتين بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني، مؤكدًا أنها يمكن أن تكون جزءًا من اتفاقيات السلام في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.

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الحرب الروسية الأوكرانية.. "اشتداد القتال حول أفدييفكا" روسيا تشن أكبر هجوم منذ أشهر

منطقة كورسك الحدودية الروسية

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجددًا عن أن الهجوم المضاد الذي شنته كييف "فشل تمامًا".

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو عن إسقاط 27 مسيرة أوكرانية، معظمها في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن وقوع عشرات المعارك في منطقة الحرب.

مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

وتعرضت مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا لهجمات جوية ومدفعية روسية، حسبما قال مدير الإدارة العسكرية رومان مورتشكو.

ووفقًا لمورتشكو، استهدفت الضربات الجوية الروسية البنية التحتية في الصباح، وقال إنه نتيجة لذلك، توقفت إمدادات الكهرباء والمياه بشكل مؤقت.

وزارة الدفاع البريطانية

وفي لندن، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تقوم ببناء خط جديد للسكك الحديدية جنوبى أوكرانيا، وتعتمد موسكو بشكل كبير على شبكة السكك الحديدية لتزويد قواتها بالإمدادات.

وأوضحت الوزارة، في تقييم استخباراتي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، أن لوجستيات السكك الحديدية ما زالت تمثل عنصرًا حيويًا في الحفاظ على الغزو الروسي، حيث تستخدم روسيا شبكات السكك الحديدية الخاصة بها لنقل الذخيرة والدروع والوقود والأفراد إلى أوكرانيا.

وفي الصراعات السابقة، كان إنهاك النقل بالسكك الحديدية يتطلب هجومًا مركزًا ومستمرًا ومتكررًا من جانب القوات الجوية والبرية أو كليهما، حسبما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثًا يوميًا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022، وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل ضدها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعهدات الدولية المواثيق الساحة الدولية شمال الأطلسي

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