الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضية الفلسطينية وسيناء

بوتين
بوتين

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدث من خلالها عن سيناء والوضع في غزة ونزوح الفلسطينيين إلى سيناء من غزة.

تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سيناء

وقال  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى  سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى السلام.

 وقال حول سيناء وغزة، "من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون وهذه أرضهم تاريخيا.

وتابع: كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدي إلى السلام".

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تصريحات بوتين عن القضية الفلسطينية 

 وتابع بوتين: القضية الفلسطينية الإسرائيلية رافقتها وتفاقمت "أنشطة الوساطة" لعدد من الدول فى السنوات الأخيرة.. ولا تزال هناك شخصيات سياسية وخبراء فى هذه الدول اليوم ترى أنه من الضرورى السير على طريق إنشاء الدولة المستقلة.

وقال إن الولايات المتحدة أهملت آليات التسوية فى الشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة وحاولت استبدال حل المشاكل السياسية بـ"المنح المادية".

 وكشف عن أن بلاده تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة،  وقال ان موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، لافتا "وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلى ولدى أصدقائنا فى فلسطين".

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وأضاف بوتين:  أن الولايات المتحدة "فى السنوات الأخيرة راهنت على تلبية الاحتياجات المادية للسكان الذين يعيشون فى الأراضى الفلسطينية .. لقد حاولوا فى جوهر الأمر استبدال حل المشاكل السياسية الأساسية ببعض المساعدات المادية".

وتابع بوتين "وهناك مثل هؤلاء الأشخاص فى إسرائيل، لكن أولئك الذين يحاولون منذ عقود حل هذه المشكلة بالقوة لهم اليد العليا. ولسوء الحظ، يؤدى هذا إلى مثل هذه الأحداث المأساوية التى نشهدها الآن".

ويدخل التصعيد في غزة يومه السادس على التوالي دون توقف وسط مخاوف من استمرار أمد الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر بالفعل.

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