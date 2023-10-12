الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول فى غزة لـ"القاهرة الإخبارية": نُحذّر من "كارثة" خلال الأيام المقبلة

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بعد استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالى المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء ومنع دخول المساعدات الإغاثية للقطاع.

وقال "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع صعب وندخل في منحنى جديد للأزمة، فهناك مرضى في المنازل تحتاح إلى تنفس صناعي، علاوة على أنه يهدد البيئة بشكل واضح.
وأضاف: "نحذر من كارثة إنسانية محققة خلال الأيام المقبلة، إذا ما تم التدخل العاجل من المجتمع الدولي".
وحول قطاعات الاتصالات وتأثرها بانقطاع الكهرباء، لفت إلى أنه تم استهداف شركات الاتصالات، ومنظومة الاتصالات الداخلية مهددة بالتوقف، وقطاع غزة قريبًا سينعزل نهائيًا عن العالم الخارجي، مضيفًا: "سيكون من الصعب التواصل مع الإعلام والقنوات الإعلامية مجددًا، لعدم القدرة على إعادة شحن الهواتف".

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