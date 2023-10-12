استشهاد 30 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد 30 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، اليوم الخميس، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مستمر

وأوضحت المصادر أن 15 آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا فوق رءوس ساكنيه في شمال قطاع غزة.

هجمات إسرائيل على قطاع غزة

وحسب المصادر، استهدفت هجمات إسرائيل أحياء سكنية ودمرت عشرات المنازل وبرجًا سكنيًا بالكامل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ يوم السبت الماضي 1100، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5300 نحو 60% منهم من الأطفال والنساء.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن سلاح الجو قام بالقضاء على محمد أبوشمالة القيادي في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في منطقة رفح.

وذكر الجيش في بيان أنه تم استخدام منزل أبوشمالة كمخزن لوسائل قتالية بحرية، ولم يصدر تعقيب من حماس بشأن ذلك.

وقال الجيش إنه شن ضربات جوية واسعة لاستهداف قوات "النخبة" التابعة لحماس وذلك من خلال ضرب مقرات قيادة عملياتية لنشطاء تسللوا إلى بلدات في جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 جراء عملية حماس طوفان الأقصى.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وفي وقت سابق، أعلن مسئول فلسطيني، اليوم الخميس، عن أن الرئيس محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان غدًا.

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في بيان، بأن عباس سيتوجه إلى عمان اليوم للقاء للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن يلتقي بلينكن غدًا.

وقف هذه الحرب المدمرة في قطاع غزة

وأوضح الشيخ أن ذلك يأتي "في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه الحرب المدمرة" في قطاع غزة المستمرة منذ ستة أيام.