الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقاومة الجدار: ميليشيات المستعمرين بدأت فى تنفيذ تهديداتها على فلسطين

ميليشيات المستعمرين
ميليشيات المستعمرين

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان: إن ميليشيات المستعمرين الإرهابية، بدأت بتنفيذ تهديداتها فعلًا على الأرض الفلسطينية، مستغلة الحرب الدائرة على شعبنا في قطاع غزة، والتركيز الإعلامي عليها، بالإقدام على إطلاق النار المباشر على المواطنين العزل في قرية قصرة في محافظة نابلس.

استهداف ميليشيات المستعمرين للفلسطينيين

وأضاف "شعبان" في بيان، اليوم الخميس، ارتفعت في الأيام القليلة الماضية عمليات استهداف ميليشيات المستعمرين للفلسطينيين إلى مستويات قياسية وخطيرة، ليس فقط ضمن المستوى الإحصائي، ولكن في إطار خطورة هذه الاعتداءات، وما انطوت عليه من تهديد حقيقي لحياة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستعمرون منذ مطلع عام 2023 بلغت مستوى قياسيًا، مسجلة 1623 اعتداءً، تسببت باستشهاد 16 فلسطينيًا، في ارتفاع خطير عما حدث في عام 2022 وما سبقه من أعوام، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تركزت في مناطق جنوبي محافظة نابلس وشمال محافظة رام الله وشرقها، بالإضافة إلى جنوبي محافظة الخليل.

ولفت إلى أن المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال من خلال التسليح الكبير الذي أجرته لهذه الميليشيات بتسليم أكثر من 20 ألف قطعة سلاح جديدة للمستعمرين، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات أخرى على مستوى صلاحيات إطلاق النار التي منحتها لكل من يحمل السلاح من الجيش والمستعمرين على حد سواء، هيّأت تمامًا لما حدث اليوم في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى غياب تام للعدالة الدولية، والتلكؤ المعيب في تنفيذ ما يلزم.

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تحركات ميليشيات المستعمرين

ونوه بأن هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا تستوجب من الكل الفلسطيني رص الصفوف والتعاضد في مواجهة هذه الاعتداءات، وعدم الاستهانة بتحركات ميليشيات المستعمرين، والأهم مواجهتها بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة.

مغول العصر الجديد

وشدد: على أن متغيرات الميدان هذه الأيام تفرض لزامًا الدفاع بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة والعقيدة الراسخة عن وجودنا ومقدراتنا، أمام مغول العصر الجديد.

تراجع البيت الأبيض

وفي وقت سابق، تراجع البيت الأبيض في وقت متأخر من الأربعاء، عن التصريحات الصادرة عن الرئيس جو بايدن بشأن رؤيته صور أطفال إسرائيليين قطعت رءوسهم على يد حماس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسئول في الإدارة الأمريكية، قوله إن هذه التصريحات كانت مبنية على "مزاعم" مسئولين إسرائيليين وتقارير إعلامية محلية.

وأوضح المسئول، أن بايدن والمسئولين الأمريكيين لم يروا هذه الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم.

وجاء توضيح البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي خلال اجتماع لقادة الطائفة اليهودية، وقال فيها إن على الأمريكيين رؤية ما يحدث، وإنه لم يتخيل رؤية إرهابيين يقطعون رءوس أطفال.

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