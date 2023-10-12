وزارة الصحة بغزة: 1200 شهيد وأكثر من 5600 مصاب جراء العدوان الإسرائيلى

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع لتصل إلى 1200 شهيد وأكثر من 5600 جريح، وذلك بحلول اليوم السادس من العدوان على القطاع.

وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع الدكتور يوسف أبوالريش: بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "كل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الصحة عن أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.

وأضافت أن استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرًا على حياة الجرحى والمرضى، ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة.

عملية طوفان الأقصى

ودخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت أمس الأربعاء عن سقوط أكثر من 1100 مواطن وإصابة 5184 آخرين بجروح متفاوتة حتى مساء اليوم الخامس من العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويستمر سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مستهدفًا الأبنية والعمارات، من دون إخطار المدنيين.