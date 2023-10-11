"الصحة الفلسطينية": ارتفاع أعداد الشهداء لـ1127 والمصابين لـ5339

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 1127 والمصابين إلى 5339، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 1127 شخصًا استشهدوا وأصيب 5339 آخرون في غزة منذ يوم السبت.

وحذرت وزارة الصحة، الأربعاء، من أن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى توقف خدمات المختبرات وبنوك الدم فيما لا يقل عن 58 مختبرًا وبنك دم، ما يهدد حياة الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج.

هجمات متبادلة عنيفة

وكثفت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب الهجوم الأولي الذي شنته حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تدفق مسلحون عبر الحدود شديدة التحصين.

كما أمرت إسرائيل بفرض "حصار كامل" على القطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود.

ويستبعد الجيش الإسرائيلي "التسلل المشتبه به" من لبنان الذي أبلغ عنه في وقت سابق من برنامج Hadas Gold .

وأصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية بيانًا محدثًا استبعدت فيه "التسلل المشتبه به" إلى إسرائيل من لبنان "اعتبارا من الآن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي حادث أمني كبير في شمال إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، عن تلقي تقرير بشأن "تسلل مشتبه به من لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي". انطلقت صفارات الإنذار في معظم شمال إسرائيل بعد تحذير الجيش الإسرائيلي من إطلاق صواريخ، وقال هاجاري في المؤتمر الصحفي: "لقد حدث خطأ - سواء كان خطأ فنيًا أو بشريًا".

تجري محادثات للسماح للمدنيين الأمريكيين والفلسطينيين في قطاع غزة بالخروج من القطاع إلى مصر قبل أي غزو بري للقطاع من قِبل القوات الإسرائيلية، وفقًا لمسئول إسرائيلي كبير.

وبموجب الاقتراح الذي تجري مناقشته، سيتم السماح لجميع المواطنين الأمريكيين بالمرور عبر معبر رفح الحدودي إذا قدموا جوازات سفرهم الأمريكية، في حين ستقتصر حركة المدنيين الفلسطينيين الآخرين على 2000 شخص يوميًا، حسبما قال المسئول المطلع على المفاوضات لـ"سي إن إن" اليوم الأربعاء.