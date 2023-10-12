الاحتلال يعلن أسماء 31 عسكريًا إضافيًا قُتلوا فى المعارك

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة بأسماء 31 جنديًا إضافيًا قُتلوا منذ بدء المواجهات في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس، ليرتفع العدد المعلن إلى 220 ضابطًا وجنديًا.

- الرقيب نور سيبوني 20 عامًا، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.

- الجندي شيرات يام عمرو 18 عامًا، من كريات أونو في مجموعة أراضي كريات، مقاتل في الكتيبة 414 حرس الحدود.

- الرائد (احتياط) ليران مونس الموسنينو، 42 عامًا، من كامهاين، بيليس في منطقة باران الإقليمية.

- الملازم روي نهاري 23 عامًا، مورا، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.

- العريف كارين شوارتزمان، 20 عامًا، من حولون، فني أنظمة إمداد وتحكم في قسم المعدات في سلاح الجو.

- العريف شمعون لوغاسي 19 عامًا من عكا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود.

- الرقيب فالنتين (إيلي) جانسيا 22 عامًا، من القدس مقاتل في الكتيبة 890 لواء المظليين.

- العريف نتيف كوتسرو 21 عامًا، من معاليه أدوميم، فني SHOB وقاذف في الكتيبة 947، قوات الدفاع الجوي.

- الرقيب باراك بن دافيد 19 عامًا من ديمونا، مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.

- الجندي ليدور مكاييس، 19 عامًا، موفاكيم، منسق لوجستي في وحدة تنسيق العمليات الحكومية في المناطق.

- العريف بنيامين غبريال يونا 19 عامًا من القدس، سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 947 دفاع جوي.

- الرقيب إيتاي أوفيك غليسكو، 20 عامًا، من كنعام عيليت، مقاتل في الكتيبة 13، لواء جولاني.

- الرقيب أول (احتياط) إيلان فيورنتينو 38 عامًا من ناحال عوز عضو الفرقة الاحتياطية.

- عريف أور أفيتال 20 عامًا من ماروم الجولان، مدفعي في الكتيبة 77، اللواء السابع.

- الرقيب دانيال كاسافشوك 21 عامًا، مشديروت، فني كهروميكانيك في وحدة موران ديفيد سلينغ تصميم.

- الرقيب شوهام بار 21 عامًا من عزبة باراك مقابل لوجستي في مقر لواء غولاني.

- الجندية هدار ميريام كوهين 18 عامًا، مازيتان، مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، حرس الحدود.

- العريف ماتان مالكا 19 عامًا من جيشر زيف مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين.

- الرقيب أول سحر تل 20 عامًا، ميتسرا، ضابط استخبارات في الكتيبة 77 اللواء السابع.

- العريف يائيل ليبوشور، 20 عامًا، من جيا، في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414، فيلق حرس الحدود.

- الرقيب دفير حاييم رسلر 21 عامًا، مقمدوم مقاتل في الكتيبة 51 لواء غولاني.

- العريف حبيب كيان 21 عامًا، ماشورا مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.

- الرقيب نوع برايس 20 عامًا، من مويم في مجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414 فيلق حماية الحدود.

- الرقيب أول (احتياط) أفيعاد جاد كوهين، 41 عامًا، شلوميت، ضابط دورية في لواء عتسيوني.

- الرقيب يارين ماري بيليد 20 عامًا، من باري مسعف في لواء الشمال.

- الرقيب نيريا بن دافيد 22 عامًا، من حيفا قائد صف في الكتيبة 603 فيلق الهندسة القتالية.

- العريف أمير إيال 19 عامًا، من حيفا، مقاتل جمع في الكتيبة 414 في فيلق حماية الحدود.

- الرقيب يشاي بيتوسي 21 عامًا، من تيلامون مقاتل في الكتيبة 13 لواء غولاني.

- الرائد (متقاعد) نوعم سلوتكي 31 عامًا من القدس، مسعف قتالي في الكتيبة 221، لواء كرملي.

- العريف بوعز منشيه يوغيف 19 عامًا من تيلامون، فني أنظمة دفاع في لواء الشمال .

- الرقيب شاف نيساني 20 عامًا من عسقلان في جباية أراضي كريات في الكتيبة 414 حرس الحدود.

عملية طوفان الأقصى

وفجر السبت الماضي أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجومًا كبيرًا برًا وبحرًا وجوًا، وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.