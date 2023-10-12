الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: نسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر فى إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإعادة الأمريكيين المعرضين للخطر في إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: “نسعى لإنهاء الأزمة الحالية بطرق تضمن عدم تكرارها، وأرسلنا مساعدات عسكرية لإسرائيل وحاملة طائرات لشرق المتوسط”.

وتابع جو بايدن: “أبلغت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب، وسنعمل على استعادة المحتجزين الأمريكيين في غزة”.

وقال جو بايدن: “أبلغت بنيامين نتنياهو ضرورة العمل وفق قوانين الحرب، ولا مجال للكراهية ضد اليهود أو المسلمين في الولايات المتحدة، وعززنا الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية في الولايات المتحدة”.

الرئيس الامريكي جو بايدن إسرائيل القاهرة الإخبارية رئيس وزراء

الأكثر قراءة

عاجل.. الصليب الأحمر في غزة: يجب السماح بممر إنساني للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

عاجل.. الخدمات الصحية فى مرحلة حرجة.. وضع صحى مأساوى في غزة

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الصور الأولى لخيمة انتخابات الزمالك بملعب أبو رجيلة

"حب الدين" يكشف لـ"الشاهد" الخدعة التى نفذها ليقفز طيار إسرائيلى من طائرته

انتخابات 2024.. هل ستصبح ولاية نيفادا ساحة للمعركة بين بايدن وترامب من جديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة