الحرب الروسية الأوكرانية.. "اشتداد القتال حول أفدييفكا" روسيا تشن أكبر هجوم منذ أشهر

أفاد مسئولون محليون في أوكرانيا عن "قصف لا نهاية له" للبلدة الشرقية، بينما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية "تحتفظ بالأرض".

وخاضت القوات الروسية والأوكرانية معارك ضارية حول بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا بعد أن شنت موسكو واحدة من أكبر هجماتها العسكرية منذ أشهر هذا الأسبوع.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تتمسك بمواقعها في اليوم الثالث من المعركة، لكن مسئولي البلدية قالوا إن الهجمات الروسية كانت بلا هوادة، وفق الجارديان.

وقالت فنلندا إنها لا تستطيع استبعاد احتمال أن تكون "جهة فاعلة تابعة للدولة" وراء الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز تحت بحر البلطيق، وسط ما وصفه جهاز استخبارات الأمن القومي لديها بالعلاقات "المتدهورة بشكل كبير" مع روسيا.