في اليوم العالمي للتغذية.. تعرف على الطعام المناسب لنمو الأطفال

تزامنًا مع الاحتفال باليوم اليوم العالمي للتغذية الذي تم تأسيسه من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) يرصد "الدستور" الأكل المناسب لنمو الأطفال، فتعد التغذية السليمة للأطفال هي جزء أساسي من نموهم وتطورهم الصحيح، وتتضمن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمغذية.

ومن بين الأطعمة المهمة التي يجب تضمينها في نظام غذائي صحي للأطفال:

الخضروات والفواكه

تحتوي الخضروات والفواكه على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة لصحة الجسم، يجب تشجيع الأطفال على تناول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه، مثل السبانخ والجزر والتفاح والبرتقال.

الحبوب الكاملة

تشمل الحبوب الكاملة الخبز الأسمر والأرز البني والشوفان، وهي مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات.

البروتينات

تشمل المصادر الجيدة للبروتينات اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص. يجب تقديم هذه المصادر بشكل مناسب لضمان حصول الأطفال على كمية كافية من البروتينات.

المنتجات الألبان

تشمل المنتجات الألبان الحليب والجبن والزبادي، وهي مصدر جيد للكالسيوم والبروتينات، وتساعد في بناء عظام قوية.

الماء

يجب تشجيع الأطفال على شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، حيث يساعد الماء على ترطيب الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، وهي مفيدة لصحة القلب والدماغ، يمكن تقديم المكسرات والبذور بشكل آمن للأطفال بعد سن الثانية عشرة.

ويجب تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية والحلوى والوجبات السريعة بشكل عام، حيث إنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات المضافة التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة وأمراض القلب.

ومن المهم تقديم هذه الأطعمة بشكل مناسب للأطفال، وتشجيعهم على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية لضمان حصولهم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها للنمو والتطور بشكل صحي.