الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هو اليوم العالمي للتغذية والهدف منه؟

اليوم العالمي للتغذية
اليوم العالمي للتغذية

يحتفل العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتغذية وتم تأسيس الاحتفال بهذا اليوم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وذلك للتنبيه بزيادة الوعي حول الأهمية الحاسمة للتغذية السليمة والصحية في تحقيق الصحة والتنمية المستدامة، ويتم تخصيص موضوع محدد للاحتفال باليوم العالمي للتغذية كل عام، ويشارك فيه العديد من المنظمات والجهات المعنية بالصحة والتغذية في جميع أنحاء العالم.

ويتم تسليط الضوء على قضية مهمة في مجال التغذية كل عام، يتم تنظيم فعاليات وحملات توعوية لزيادة الوعي بالموضوع وتعزيز التغذية السليمة والصحية، وقد تشمل التحديات المعالجة في الأعوام السابقة مثل التغذية الجيدة للأطفال والتغذية المدرسية والقضايا البيئية المرتبطة بالتغذية.

وهذا الاحتفال يوفر فرصة للحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والفردية للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التغذية، يهدف اليوم العالمي للتغذية إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على سوء التغذية وتحقيق التغذية الصحية والمستدامة للجميع.

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الهدف من اليوم العالمي للتغذية

الهدف الرئيسي من اليوم العالمي للتغذية هو زيادة الوعي حول الأهمية الحاسمة للتغذية السليمة والصحية في تحقيق الصحة والتنمية المستدامة. ويهدف اليوم العالمي للتغذية إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على سوء التغذية وتحقيق التغذية الصحية والمستدامة للجميع.

ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم فعاليات وحملات توعوية لزيادة الوعي بالأهمية الحاسمة للتغذية السليمة والصحية، وتعزيز الاستثمار في التغذية والزراعة المستدامة، وتشجيع المجتمعات والأفراد على تبني نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني.

وبشكل عام، يساهم اليوم العالمي للتغذية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تحقيق صحة جيدة ورفاهية للجميع، وتشجيع الاستثمار في التغذية والزراعة المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية في جميع أنحاء العالم.

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