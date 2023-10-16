الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو القطامى: مصر ستظل دائمًا المدافع الأول عن كل الدول العربية

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفض السلطات المصرية السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري واشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة، يؤكد أن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية فى مقدمة أولويات الدولة المصرية.

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وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، فمصر ستظل دائما المدافع الأول عن كل الدول العربية باعتبارها الشقيقة الكبرى، موضحا أن الدولة المصرية والشعب المصري لن يتخليا عن تقديم كل المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطيني.

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وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التصعيد العسكري من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يمثل خطورة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تقوم به إسرائيل من قتل المدنيين وتهجير للشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

ضرورة تدخل المجتمع الدولى من أجل وقف الاعتداءات الغاشمة

وشدد النائب عمرو القطامي، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف الاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائليي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر  من أجل دعم الشعب الفلسطيني ومحاولة التوصل إلى  التهدئة من أجل حماية المدنيين ووقف التصعيد.

النائب عمرو القطامي مساعدات إنسانية قطاع غزة رفض مصر فتح معبر رفح القضية الفلسطينية رعايا أجانب

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