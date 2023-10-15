دفاع النواب: نثمن الموقف المصرى برفض فتح معبر رفح لمرور الرعايا الأجانب

ثمن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموقف المصري الرافض لدخول الرعايا الأجانب والأمريكيين إلى معبر رفح، قبل فتح ممر إنساني لدخول القوافل الإنسانية والغذائية إلى الأخوه الفلسطينين الذين يواجهون حرب إبادة في غزة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستبيح قتل الأبرياء والنساء والأطفال.

موقف مصر التاريخي المساند للقضية الفلسطينية

وأضاف وكيل دفاع النواب، أن الموقف المصري له دلالات كبيرة، أولها التأكيد على موقف مصر التاريخي المساند القضية الفلسطينية منذ عقود بداية من النكبه وإلى الآن، وكذلك ليعلم الجميع استقلالية القرار المصري وصلابة الدولة المصرية في مواجهة الأخطار التي تواجه الإخوة الأشقاء أو المواطنين المصريين.

وأشاد وكيل دفاع النواب بالاستراتيجية التي انتهجها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم منذ ٩ أعوام والعمل على بناء جيش قوي، ودعم غير محدود في صفوف القوات المسلحة، وتنظيم الصفوف وبات من أقوى جيوش العالم، التي لولا وجود القوات المسلحة لكان هناك وضع آخر للدولة المصرية، ولكن صلابة جيشها وضحت للجميع قوة الردع المصرية.

صمت المنظمات الحقوقية العالمية

وتسأل المصري عن صمت المنظمات الحقوقية العالمية التي تنتفض لإخراج سجين أو غيره، والآن هي "ودن من طين وودون من عجين" أمام المجازر التي ارتكبها القوات الإسرائيلية ضد الأبرياء.

وأشاد وكيل دفاع النواب بصلابة الشعب الفلسطيني ورفضه التهجير من غزة، وترك وطنه أمام عدو غاشم لا يراعي المعايير الإنسانية، وخاصة أن مصر تستضيف 9 ملايين ضيف ولاجئ، ولكن ما تريده إسرائيل من دعواها هو تفريغ للقضية الفلسطينية بإبعاد أهالي غزة عن وطنهم.

الالتفاف حول القيادة السياسية

وطالب وكيل دفاع النواب الشعب المصري العظيم بالالتفاف حول القيادة السياسية الوطنية، في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة والعالم.