السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: مصر تشترط إدخال المساعدات لغزة قبل خروج الأجانب من رفح

سمير فرج
سمير فرج

قال سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مصر أظهرت موقفًا مشرفًا ومسؤولًا تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأنها رفضت السماح للأجانب العالقين في القطاع بالخروج عبر معبر رفح البري إلا بشرط دخول المساعدات للفلسطينيين.

وأشاد فرج، في حديثه لبرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد "، بالقرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه يعكس كلمة مصر التي لا يمكن أن يزايد عليها أحد.

وأوضح سمير فرج، أن هناك عددًا من الأجانب كانوا يرغبون في مغادرة غزة بعد تصاعد العنف والقصف، لكن مصر وضعت شرطًا واضحًا للسماح لهم بالخروج، وهو أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.

وأضاف أن هذا الموقف يظهر تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن أن تتخلى عنه أو تتجاهل معاناته، وأنه لا يمكن أن تستسلم للضغوطات أو التهديدات من أي جهة.

غزة معبر رفح دخول المساعدات مصر سمير فرج

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