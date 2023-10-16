سوليفان: نتعاون مع مصر من أجل إجلاء الأمريكيين فى غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في مقابلة مع قناة ABC News، الأمريكية إن هناك تعاونا مع مصر من أجل إجلاء الأمريكيين في غزة.

التصعيد فى غزة

ووفقا لما نقلته القناة الأمريكية فقد قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة تحث الأمريكيين على الخروج من غزة عبر مصر وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وقال جيك سوليفان لقناة ABC: "لقد عملنا على مدار الساعة. لدينا فريق كامل متخصص لا يعمل إلا على هذا الأمر وهو مساعدة المواطنين الأمريكيين الموجودين في غزة على أن يتمكنوا من الحصول على ممر آمن عبر المعبر الحدودي إلى مصر".

وقال سوليفان: "لقد كان ذلك صعبًا بسبب العمليات المستمرة، وقال سوليفان: "هدفنا هو التأكد من أن كل أمريكي موجود في غزة لديه ممر آمن للخروج، ولن يهدأ لنا بال حتى يحدث ذلك".

وعندما سألت القناة الأمريكية سوليفان عما إذا كانت الولايات المتحدة راضية عن رد إسرائيل حتى الآن، قال سوليفان: "نحن على اتصال بالأمم المتحدة للمساعدة في تأمين الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والأدوية لمواطني غزة.

وتابع: "نحن نؤمن بقوانين الحرب ونؤمن بالوصول الكامل غير الضروري إلى الإمدادات الإنسانية. وسنواصل العمل على ذلك".

وقال أمريكيان يعيشان في غزة لشبكة ABC News في نهاية هذا الأسبوع: إنه على الرغم من أن وزارة الخارجية كانت على اتصال بهما، فإنهما لم يتمكنا من عبور الحدود المصرية. وقالت إحداهن، مها بركات: "سيستغرق الأمر ساعات لإخراج الجميع".

تحذير من السفارة الأمريكية فى القدس

وفي وقت مبكر من يوم الأحد، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا أمنيا يطلب من الأمريكيين التحرك جنوبا على الفور إذا كانوا في الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس، وذلك قبل الغزو البري الإسرائيلي المتوقع لغزة.

ونبهت السفارة في وقت مبكر من صباح الأحد إلى أنه "ننصح المواطنين الأمريكيين الذين يمكنهم القيام بذلك بأمان بالانتقال إلى جنوب غزة وجنوب وادي غزة باتجاه خان يونس الآن"، مضيفة "نحن نعمل على الخيارات المحتملة لمغادرة غزة للمواطنين الأمريكيين".