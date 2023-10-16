الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء فى القطاع

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، إن سكان قطاع غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع.

كما قالت الأونروا، في وقت سابق، إن قطاع غزة ستتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

وعلى جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها بإخلاء مستشفيات في قطاع غزة.