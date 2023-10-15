أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تتبع سياسة قانون "الغابة"

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن موقف مصر ثابت وواضح لكل دول العالم، والذي ينص على احترام القانون الدولي.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث في غزة لا يقال عنه سوى "شريعة الغابة"، حيث ضربت الحكومة الإسرائيلية الاتفاقات الدولية بعرض الحائط.

ونوه بأن كل قواعد القانون الدولي تلزم التفرقة بين المدني والعسكري، وهذا لا ينطبق مقارنة بما تفعله الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن المجتمع الدولي تخاذل في التدخل لحل الصراع والعدوان الغاشم، وكل ما تقوم به إسرائيل حيال الشعب الفلسطيني.