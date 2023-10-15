جمال الكشكي: على العرب أن يتحدوا لحل القضية الفلسطينية

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إنه لابد أن يتحد الدول العربية من أجل التصدي للانتهاك الإسرائيلي.

أضاف الكشكي، خلال مداخلة مع قناة "اكسترا نيوز" أن مشروع الدولة الإسرائيلية والذي يتمثل في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، من وقت إلى آخر يفتح، وذلك من خلال الحروب والقصف المتجدد منذ أكثر من 75 عاما.

أشار رئيس تحرير الأهرام العربي إلى أن الحكومة الأسرائيلية دائمًا ما تسعى للعنف من أجل تنفيذ مشروعها، وهذا مرفوض تمامًا.

نوه الكشكي، أنه على العرب أن يتحدوا نحو حل القضية الفلسطنية، حيث يريد الشعب الفلسطيني دولة، وهذا حق قد سلب منهم، والتهجير القسري، من المفترض أن يضر بالمنطقة العربية، وسيشطب القضية الفلسطنية نهائيًا.