"الحرية المصري" يكشف خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقد حزب الحرية المصري اجتماعًا تنظيميًا برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب؛ وحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم والأمناء المساعدين رؤساء الأمانات المركزية وأمناء المحافظات لمناقشة خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، وحشد الناخبين للتصويت، بما يدعم مكانة مصر داخليًا وخارجيًا.



وفي البداية رحب رئيس الحزب بالقيادات التنظيمية وأعضاء الهيئة العليا على حضورهم وعلى ماقاموا به خلال الفترة الماضية والتي كللت بالنجاح وذلك كان واضحًا خلال لقاء قيادات الحزب بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والذين وجهوا الشكر للحزب وكافة أعضاءه على دورهم.

ومن جانبه عبر النائب أحمد مهنا أمين عام الحزب عن سعادته لتواجده وسط تلك الكوكبة من قيادات وأعضاء الحزب الذين قدموا الكثير والكثير وما زالوا يقدمون من أجل دفع عجلة الاستقرار والتنمية داخل مصر بدورهم السياسي، مشيرًا إلى أننا في مرحلة مهمة فارقة وهي إثبات تواجد الأعضاء على أرض الواقع خلال الانتخابات الرئاسية في كل قرية وعزبة ونجع ومدينة وحي ومركز ومحافظة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وعرض الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي بدأت بإعلان الحزب دعم ترشح الرئيس السيسي؛ ثم إطلاق حملة (المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار)؛ فضلاً عن عقد ندوات لتعريف المواطنين بحجم الإنجازات؛ والحشد لتوثيق التوكيلات القانونية والتي أسفرت عن جمع ما يقرب من 80 ألف توكيل لدعم ترشح الرئيس السيسي.

وتضمنت خطة تحرك حزب الحرية المصرى ثلاثة مراحل لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية؛ حيث سيتم الاستمرار في حملة (المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار وحث المواطنين وحشدهم للتصويت في الانتخابات.

وأضاف أمين التنظيم أن الخطة تتضمن إنشاء غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف عمليات فرعية في كل محافظة، تقوم على التواصل وحل المشكلات والعقبات؛ وتشكيل فريق لحملة المسيرة والمسار داخل كل محافظة.

استعداد كامل لفتح المقرات للحملة الرسمية

وأكد أن الحزب على استعداد كامل لفتح المقرات للحملة الرسمية - بكافة محافظات الجمهورية وأيضًا مقاراته داخل المراكز والأقسام لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وتقديم كافة الدعم اللوجستي.

وفيما يتعلق بخطة التسويق السياسي والإعلامي قال الدكتور إدريس أمين التنظيم إنه سيتم طباعة مطبوعات وتوزيعها تحمل شعار حملة مسيرة ومسار لدعم التنمية والاستقرار، فضلًا عن الدعاية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحزب؛ وإنتاج فيديوهات تعريفية بإنجازات الرئيس؛ والترويج الرقمي عبر الرسائل النصية القصيرة sms وتطبيق واتس آب لضمان الوصول السريع إلى الشريحة المستهدفة؛ واستحداث نافذة للرد على الشائعات؛ والاستمرار في عقد الندوات التعريفية؛ وصالونات ثقافية للتعريف بانجازات الرئيس.

كما تضمنت خطة خطة تحرك الحزب تكثيف حملات طرق الأبواب من خلال أمانات المرأة والشباب وذوى القدرات الخاصة لحشد المواطنين للتصويت في الانتخابات؛ وتفعيل دور المرأة بالأندية الرياضية والقرى والنجوع؛ وتنظيم مسيرات لدعم الرئيس السيسي.

الخطة تضمنت أيضًا تفعيل خطة أمانات المجالس المحلية لعمل تجمعات وانشطة للشباب.

أما المرحلة الثانية التي تبدأ 9 نوفمبر المقبل؛ فتتضمن عقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بحضور قيادات الحزب وهيئته البرلمانية في جميع المحافظات؛ فضلًا عن تكثيف حملات طرق الأبواب بالقرى والنجوع وأماكن التجمعات في المقاهى ومراكز الشباب والنوادى، والتجمعات العمالية؛ واطلاق مسيرات حاشدة لحث المواطنين للتصويت في الانتخابات.

وأشار الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم الى تنشيط أمانة المصريين في السعودية والإمارات والكويت؛ وعقد اجتماعات دورية لهيئات مكاتب المحافظات؛ وهيئات مكاتب الوحدات القاعدية للوقوف على تنفيذ خطة الحزب لدعم الرئيس السيسي.

وأوضح ان المرحلة الثالثة خلال أيام الانتخابات؛ سيتم إنشاء غرفة عمليات كول سنتر خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر لحث المواطنين على الخروج للتصويت.

كما أكد أن الحزب على استعداد لتقديم عدد من الأعضاء المتطوعين للاشتراك كمندوبين في لجان التصويت أو الفرز بالتنسيق مع الحملة الرسمية للرئيس؛ والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لإعداد وتجهيز الأسماء بكشوف الناخبين؛ وعمل نقاط تجمع للحزب أمام كل لجنة لتسهيل وصول المواطنين للجان؛ وخصوصًا كبار السن والسيدات؛ وتكليف أمناء الوحدات بالمرور على الأسر والعائلات قبل يوم الانتخابات لحثهم على المشاركة بالتصويت.