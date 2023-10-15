الطريقة الجازولية: ندعم ونؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الطريقة الجازولية الشاذلية، أكبر طريقة صوفية بمصر، دعمها وتأييدها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحشد مليون مريد صوفي في جميع محافظات مصر.

وقالت قيادات الطريقة إن ذلك الأمر يعتبر رداَ للجميل، حيث إن الرئيس السيسي أصدر قراره في السابق بتجديد مقامات وأضرحة آل البيت والصالحين مما كان له أبلغ الأثر عند ملايين الصوفية بمصر.

جاء ذلك في بيان للطريقة الجازولية على لسان شيخها الدكتور سالم الجازولي.

وقال شيخ الطريقة الجازولية في بيان إن المجلس الأعلى للطريقة الجازولية قرر تأييد ومبايعة الرئيس السيسي، بعد عدة مشاورات ومباحثات مع قيادات ونواب الطريقة، حيث يعود دعم الرئيس لعدة أسباب أهمها “الوضع الأمني الخطير الذي يهدد الدولة، فحدود مصر مشتعلة سواء في الناحية الشرقية أو الناحية الجنوبية أو الناحية الغربية، ما يتطلب أن يكون رئيس مصر رجل عسكري قادر على مواجهة هذه المخاطر وخاصة الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، بعد اشتعال الحرب في فلسطين ومحاولات إسرائيل تهجير مواطني غزة إلى سيناء مما يعني القضاء على القضية الفلسطينية ولذلك تؤكد الطريقة الجازولية أن مصر تحتاج لرجل عسكري ذو عقلية مخابراتية يعلم جيدًا المخاطر الأمنية التي تهدد مصر، ولا يوجد أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تصدى لأكبر تنظيم إرهابي دولي في العالم، وهو تنظيم الإخوان، ولذلك سندعمه في الانتخابات القادمة بكل قوة من خلال حشد مليون مريد صوفي بجميع أنحاء مصر”.

وأوضح "شيخ الجازولية" أن الطريقة الجازولية ستنظم عدة حملات دعائية دعما للرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد، وذلك ليعلم الجميع أن هذا الرجل محبوب ومؤيد من قبل جموع الصوفية في مصر، كما أنه لا يوجد على الساحة السياسية من هو أفضل من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار شيخ الجازولية أن الطريقة الجازولية نظمت أمس الأول أول مؤتمرا حاشدا دعما للرئيس السيسي وذلك بقرية دفرة بمحافظة الغربية بالتزامن مع احتفالات القطب الصوفي سيدي أحمد البدوي وحضر قرابة الاحتفال قرابة الـ10آلاف مريد صوفي، ولذلك نؤكد للجميع أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة سيكون انتصاراً ساحقاً، لأننا نحتاجه في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى.