مناشدات من "الشبراوية" لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف بسبب الإمام الدمهوجي

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن احترام وتقدير الرموز المصرية بصورة عامة والرموز الإسلامية على وجه التحديد لهو أمر منطبع في نفوس الشعب المصري تربوا ونشأوا عليه.

وقال الشبراوي، إنه وبلا أدنى شك ما أثاره البعض حول تعرض مرقد الإمام أحمد بن علي بن أحمد الدمهوجي لعدم اهتمام خاصة وأنه تولى مشيخة الأزهر الشريف عام 1246 هجرية هو أحد رموز الأمة المصرية والإسلامية وله من الإسهامات الكثير التي أثرت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وناشد الشبراوي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، سرعة التدخل لإنهاء الأمر وعودة مرقد الإمام الدمهوجي، لسابق عهده إجلالًا وتقديرًا لعالم ورمز مهم في تاريخ الأمة المصرية والعالم الإسلامي خاصة وأن علماء مصر الأجلاء ومشايخها الكرام ممن يتولون مواقع مسئولة يعرفون قدر الإمام الدمهوجي وقيمته ومكانته.

جدير بالذكر أن مرقد الإمام الدمهوجي يقع في مسجد الإمام الشرقاوي بعد نفق الدراسة.