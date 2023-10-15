الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"القومي للإعاقة" يدشن حملة "صوتك حقك" لحث ذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

يدشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مساء اليوم الأحد، حملته التوعوية "صوتك حقك" والتي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

تدشين حملة "صوتك حقك" تأتي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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 ضرورة المشاركة في الحياة السياسية

من جهتها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية وضرورة المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام، وكذلك حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة دورهم الذي كفله لهم الدستور والقانون بأحقيتهم في رسم السياسات العامة التي تخصهم من خلال المشاركة في كافة النواحي الحياتية خاصة السياسية منها، ومن هنا فالحملة تهدف إلى حث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن يمارسوا حقوقهم في هذا الشأن.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ذلك التعاون المتمثل في تيسير إجراءات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية والربط الشبكي ما بين غرفة عمليات الهيئة والمجلس.

كذلك وجهت التحية والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تعاونه الدائم مع المجلس وفي توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم ومشاركته المجلس في هذه الحملة من خلال إتاحة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم التوعية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بحقوقهم والإجراءات التي تتم بها العملية الانتخابية وتوعيتهم بقيمة صوتهم الانتخابي وكيفية الإدلاء به وغيرها من الأمور التوعوية المتعلقة بالعملية الانتخابية وتعريف ذوي الإعاقة بإجراءات الإتاحة التي كفلتها الدولة للتيسير عليهم في عملية المشاركة.

ووجهت المشرف العام على المجلس الدعوة لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة بضرورة ممارسة حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية لأنهم شركاء فاعلين في هذا الوطن الذي لا يمكن أن يتخلف فيه أحد عن الركب

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة صوتك حقك الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

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