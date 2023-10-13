الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نجاح الموسم السابع من جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة بالوطن العربي

جائزة عمار لدعم المبدعين
جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

اختتمت يوم أمس الأربعاء جولات جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة والتي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة في موسمها السابع محلياً والأول عربيًا تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي" تحت مظلة جامعة الدول العربية وبدعم من وزراء التنمية الاجتماعية في كافة دول الوطن العربي.

وقد شملت الجولات الاستكشافية للجائزة 5 دول في الوطن العربي استعرض خلالها 300 متسابق مواهبهم ومشاركاتهم أمام لجنة التحكيم، بعد أن تم فرزهم من أصل 70 ألف مشارك على موقع الجائزة.

وأعرب أمين عام جائزة عمار الدكتور عمار بوقس عن فخره واعتزازه بنجاح الموسم السابع من جائزة عمار الذي يقام لأول مرة على مستوى دول الوطن العربي بعد ستة مواسم من النجاحات التي حققتها في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وأشار إلى أن هذا مؤشر نجاح متصاعد لقوة المسابقة التي حظيت بدعم كبير على جميع الأصعدة، إيماناً بمواهب ذوي الإعاقة وقدراتهم. 

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وزيرة التضامن تشهد اختبارات "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوى الإعاقة"

تنافس كبير

كما أكد أن لجنة التحكيم واجهت تحدياً في اختيار الفائزين، نظراً إلى حجم التنافس والمستوى العالي بين المشاركين في الجائزة.

وقدم الدكتور عمار شكره إلى كافة وزراء التنمية الاجتماعية في الدول العربية على دعمهم اللامحدود للجائزة والذي كان له دور كبير في نجاحها، مؤكداً على أن هذا الدعم انعكس بنتائج إيجابية تجاه فئة لا تتجزأ من مجتمعاتنا في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن الجائزة انطلقت من المملكة العربية السعودية من مدينة الرياض، ثم العاصمة عمَان في المملكة الأردنية الهاشمية، ثم جمهورية مصر العربية، ثم الجمهورية التونسية، لتكون المملكة المغربية آخر جولاتها.

جائزة عمار الدولية لمبدعين من ذوي الإعاقة الموسم السابع تحقيق نجاح دول مجلس التعاون الخليجي الوطن العربى

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