الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ميرو" تكشف عن بديل محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول الإنجليزي حال رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

كان ليفربول قد رفض عرضًا ضخمًا، بحسب تقارير صحفية، قُدرت قيمته بـ150 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات من الاتحاد السعودي، للتعاقد مع محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول وضع نصب عينيه التعاقد مع ليروي ساني جناح بايرن ميونخ.

وأوضح التقرير أنه يُنظر إلى ساني، 27 عامًا، على أنه البديل المثالي لمحمد صلاح، الذي من المقرر أن يكون موضوعًا لمزيد من عروض الانتقالات الضخمة من الأندية في المملكة العربية السعودية في القريب العاجل.

وتابعت الصحيفة أن رفض ليفربول عروضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني تقريبًا قبل إغلاق نافذة الانتقالات في الصيف، لن يوقف الجهود المتجددة من الاتحاد للتعاقد مع "مو"، في حين أن النادي الإنجليزي لا يريد أن يخسر لاعبه المميز، إلا أن هناك إدراكًا أن رسوم البيع الضخمة للاعب الذي سيبلغ 32 عامًا قبل بداية الموسم المقبل ستمكنه من جلب بديل من الطراز العالمي.

ويقول التقرير إن ليفربول سيكون مستعدًا لتحطيم الرقم القياسي في الانتقالات، والذي سجله عندما تعاقد مع داروين نونيز من بنفيكا مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل إعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن صنع اللاعب الألماني الدولي اسمه مع مانشستر سيتي قبل أن يتوجه إلى بايرن.

ومع ذلك، يعتقد فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن بايرن سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على ساني، وسيكون لديه عقد جديد مطروح على الطاولة قبل نهاية الموسم.

قال مدير بايرن ستيفن فرويند، الأسبوع الماضي: "سنجري بالتأكيد محادثات في الأسابيع القليلة المقبلة لتمديد عقد ليروي ساني. إنه لاعب جيد بشكل استثنائي، ولاعب أساسي، وسيكون من الرائع أن يبقى في ميونيخ لمدة عام منذ وقت طويل. إنه ممتاز".

ويراقب ريال مدريد أيضًا موقف ساني ولكنه منشغل أكثر بالتعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند.

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