مدرب كاب فيردي لـ الدستور: لا يمكن إيقاف محمد صلاح.. يحبه كل سكان بلدنا

تحدث بيدرو بريتو المدير الفني لـ الرأس الأخضر عن قرعة كأس أمم إفريقيا والتي أوقعته في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق قبل أن يصطدم بغانا ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي، حيث المواجهة الأولى التي تجمع المنتخبين.

وشدد بيدرو على صعوبة المجموعة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إيقاف محمد صلاح إذا كان في أفضل أيامه.

وقال بيدرو في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إنه لشرف كبير أن أكون في نفس المجموعة مع مصر الفائز الأكبر بالكؤوس الإفريقية ولأنه يمتلك أحد أفضل اللاعبين الأفارقة والذي يحبه جميع سكان الرأس الأخضر، محمد صلاح.

وأضاف: "سنفعل كل شيء من أجل كرامة بلادنا والكرة الأفريقية، فيما يتعلق بالمجموعة، الأمر صعب للغاية ولكن كل المجموعات بها فرق كثيرة ذات جودة كبيرة وأعتقد أنها ستكون من أفضل النسخ في كأس الأمم الأفريقية، سنقاتل من أجل التأهل إلى المرحلة الثانية دون أدنى شك ثم سنرى".

وعما إذا سيضع خطة خاصة لإيقاف محمد صلاح، قال: "الخطة ستكون دائمًا إيقاف المنتخب المصري الذي يمتلك لاعبين ممتازين وهو مرشح لللقب ومن أفضل الفرق الإفريقية.. لا توجد طريقة لإيقاف صلاح إذا كان في أفضل أيامه.

واختتم قائلًا:" نشاهد مباريات ليفربول كل أسبوع ضد خصوم مختلفين ودائمًا ما يكون غير ثابت أو لديه طريقة ثابتة".