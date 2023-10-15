الأحد 15 أكتوبر 2023
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مصر

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعي.

وأضاف في لقائه  مع وزير الخارجية الأمريكي، آنتوني بلينكن، أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا.

وأشار إلى أن الأزمة التي تمر بها المنطقة حاليا غير مسبوقة وتحتاج إلى بذل كل الجهود، مضيفا: “ما حدث في غزة منذ 9 أيام كان صعبا، لكن هناك حالات غضب وكراهية تراكمت على مدار عقود”.

وترأس الرئيس السيسي، الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري في قطاع غزة، وصدر عن الاجتماع 6 قرارات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية، من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا (حل الدولتين)، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

 

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