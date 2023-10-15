الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء الدين داود يطالب بتشكيل لجنة برلمانية تجوب العالم لكشف جرائم الاحتلال

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داود

طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية من أعضاء المجلس تجوب برلمانات العالم لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ضياء الدين داود، خلال كلمته بالجلسة العامة: أحيي الموقف المصري، الذي أوقف دخول كل من يحمل جنسيات أجنبية قبل وجود تفاهمات على مد المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية المقدمة من جيش جرار نحيى عليه القوى المدنية المصرية والدولة والإمدادات الأخرى تحولنا لنقطة لوجستية لنقل المساعدات.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي 

 وأكد عضو مجلس النواب أن جرائم الاحتلال مستمرة أمام "تواطؤ إقليمي"، مؤكدًا أن أبشع جرائم الاحتلال تتم ضد المدنيين العزل.

وقال: "لا موضع لاتفاقيات جنيف ولا كل ما يتشدق به المجتمع الغربي"، لافتًا إلى أن الدول الغربية تستخدم هذه القوانين والاتفاقيات في الشرق الأوسط أو أوكرانيا عندما يكون لها هدف. 

وقال: فجر السابع من أكتوبر "ملحمة"، مقاتلون خرجوا يكشفون الغطاء عن أي صمت، منتقدًا من وصفهم بـ "المطبعين الجدد الذين يعتبرون أن استبدال الأراضي أحد الحلول".

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"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

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أبرز قرارات مجلس الأمن القومى المصرى بشأن التصعيد فى غزة (فيديو)

اجتماع مجلس الأمن القومي 

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية: مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

كما قرر المجلس إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

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